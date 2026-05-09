ADELANTO DE VACACIONES AFECTARÁ AÚN MÁS LA ECONOMÍA DE PAPÁS, TRANSPORTISTAS Y NEGOCIOS VINCULADOS CON LA ACTIVIDAD ESCOLAR, ADVIERTEN

El comerciante papelero Eleuterio Castro Verdejo señaló que la conclusión anticipada del ciclo escolar afectará económicamente a diversos sectores en Carmen, especialmente a padres de familia, transportistas y negocios relacionados con la actividad escolar.

Indicó que muchos padres tendrán que asumir gastos no contemplados para el cuidado de sus hijos, además de posibles pérdidas derivadas de graduaciones, clausuras y eventos escolares que podrían ser adelantados o cancelados.

Asimismo, Castro Verdejo consideró que la decisión fue tomada de manera apresurada y sin consultar a maestros, familias y sectores involucrados, advirtiendo también posibles complicaciones para concluir evaluaciones y procesos administrativos escolares.