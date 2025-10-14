INCOMUNICADAS VARIAS COMUNIDADES POR PÉSIMO ESTADO DEL CAMINO PALIZADA-RIBERA LA GÓMEZ: TRANSPORTISTAS Y PRODUCTORES; EXIGEN ATENCIÓN AL EDIL PEDRO AYALA

▪ ¿Y los $13 millones otorgados para repararlo y ampliar la red de agua?, preguntan

Transportistas, productores y habitantes de comunidades rurales denunciaron el abandono del camino Palizada-Ribera La Gómez, que desde hace más de un año permanece destrozado y prácticamente intransitable, sin que los tres niveles de Gobierno intervengan en su rehabilitación. Los inconformes señalaron al alcalde Pedro Ayala Cámara por la falta de atención y aseguraron que el deterioro ha dejado incomunicadas a localidades como Mangal, Tila, Corriente, Bodegas y La Gómez, afectadas por deslaves y el pésimo estado del tramo.

Los pobladores exigieron aplicar los trece millones de pesos que, afirman, fueron gestionados o entregados al Ayuntamiento para reparar el camino, las alcantarillas y ampliar la red de agua potable en la zona de La Corriente-La Gómez, donde el desabasto del líquido persiste desde hace meses. También reprocharon la suspensión del servicio de transporte rural, medida que —dicen— mantiene aisladas a las familias, mientras las autoridades justifican la falta de combustible. “La gente de los ranchos sufre por no poder salir, y cuando lo hace pone en riesgo su vida”, expresó un comerciante de Bodegas.

Los inconformes lamentaron la ausencia del edil en las comunidades y su negativa a realizar audiencias públicas. “No pedimos lujos, sólo seguridad y caminos dignos”, reclamó un productor agrícola al denunciar presuntos desvíos de recursos. Ante la falta de respuestas, los habitantes advirtieron que podrían organizar una toma pacífica del Palacio Municipal como medida de protesta para exigir la pronta atención al camino Palizada-Ribera La Gómez, que hoy representa un riesgo para todos los que lo transitan.