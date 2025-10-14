“JORGE GONZÁLEZ VALDEZ ES UN PERSEGUIDO Y CENSURADO”: CIRO GÓMEZ LEYVA

Este 28 de octubre hay audiencia intermedia para determinar si hay o no proceso contra el campechano

Ciudad de México.- Al periodista Jorge González Valdez le han hecho la vida imposible, pues ha sido perseguido, censurado y le impusieron un censor por el Gobierno de Layda Sansores y el Poder Judicial de Campeche, resumió en su noticiero Ciro Gómez Leyva, al entrevistar vía zoom al campechano para su programa transmitido por Radio Fórmula, al preguntarle cómo va su caso, le respondió: “Estamos convocados para este 28 de octubre a las 8:45 horas, a la audiencia intermedia donde se determinará si vamos o no a proceso”.

González Valdez precisó que fue citado por la jueza interina Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, y reveló que en el escrito ya no lo señalan como director de Tribuna. “Por lo visto se dieron cuenta y no hay razón para que sigan insistiendo y fastidiándome”, remarcó, y manifestó que el mejor escenario para él es que se determine que no tiene nada que ver con el medio, que pausó circulación hace casi 2 años en razón de la presión del Gobierno, y yo desde hace casi 9 años estoy jubilado y no he participado en ninguna plataforma”.

Ciro Gómez le indicó a Jorge González que se convirtió en un símbolo nacional, luego afirmó: “Siguen corriendo los días y la gobernadora pues, tranquila ¿no?, ella sin mayor problema y cuando viene a la Ciudad de México la apapachan, entonces sin problema la gobernadora de Campeche”.