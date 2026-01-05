ALZA DE ENTRE 50 Y 60 PESOS A LA ROSCA DE REYES, REVELAN

San Francisco de Campeche.- Pese a que aún no se ha determinado que incremente el precio del pan, la Unión de Panaderos de Campeche ya fue informada de los ajustes en los ingredientes, y por ahora sólo la rosca de Reyes tuvo aumento, pues la mediana costaba antes entre 200 y 220 pesos y alcanzaría entre 250 y 260 pesos, dependiendo de la panadería y el peso de la pieza, propiciado por alzas en los materiales de empaque y productos lácteos.



Antonio Medina Balán, presidente del gremio, informó que aunque los principales ingredientes como harina, azúcar y huevo no han registrado aumentos, las grasas como aceites y manteca vegetal podrían incrementarse hasta un 15 por ciento.



En tanto, insumos secundarios como granillo, cocoa y anís podrían subir entre 5 y 6%, cifras similares a las que se presentan cada año.



Medina Balán refirió que el gremio mantiene vigilancia sobre los precios de los insumos principales, y ajustará estrategias según la evolución de los costos.