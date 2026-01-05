lunes, enero 5, 2026
“COOPERACIÓN SÍ, SUBORDINACIÓN NO”, AFIRMA SHEINBAUM TRAS DECLARACIONES DE TRUMP

a presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en México “manda el pueblo” y que el país es “libre, independiente y soberano”, tras los señalamientos del expresidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que en territorio mexicano gobiernan los cárteles.

La mandataria leyó un posicionamiento en el que reiteró que México coopera con Estados Unidos para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, y subrayó que dicha cooperación no implica subordinación.

“Cooperación sí, subordinación no”, declaró.

