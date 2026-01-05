ESTADOS UNIDOS INVESTIGA A LAYDA: ESTAMOS UNIDOS CAMPECHANOS; “CAPTURA DE MADURO ABRIRÍA CARPETA DE INVESTIGACIÓN EN CAMPECHE”

Para autoridades internacionales como las de Estados Unidos, funcionarios encabezados por la gobernadora Layda Sansores podrían estar incurriendo en 8 delitos graves, por lo cual son investigados, destaca Estamos Unidos Campechanos, al señalar que la eventual caída de Nicolás Maduro en Venezuela no sólo tendría repercusiones geopolíticas, sino abriría una nueva y comprometedora carpeta de investigación en México, específicamente en el Estado de Campeche.

Los señalamientos apuntan a una red de operaciones donde ciudadanos venezolanos aterrizarían en territorio campechano transportando drogas y dinero en efectivo, bajo el amparo de las autoridades locales, subraya, y cita que la escalada de violencia es evidente con la irrupción de los llamados ‘moto-ratones’ armados en diversas colonias, pero lo más grave es el asentamiento del Tren de Aragua (TDA), organización considerada una de las más sanguinarias a nivel global, en Municipios estratégicos como Candelaria, Escárcega, Calakmul y la ciudad capital, que parece operar con total impunidad, sin que se registren detenciones significativas de sus líderes o integrantes.



La ciudadanía exige una explicación clara sobre la prosperidad de bandas delictivas de origen colombiano y venezolano que han transformado la seguridad del Estado.



Las críticas se centran en la Administración de la gobernadora Layda Sansores, a quien se le cuestiona la “importación” de funcionarios provenientes de la Alcaldía de Álvaro Obregón para, presuntamente, administrar estas redes delictivas, y en el ojo del huracán está Marcela Muñoz, secretaria de Seguridad, señalada por facilitar el arribo de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Maduro, a través de aeropuertos y aeródromos estatales, presuntamente escoltados por elementos de la policía estatal.



La situación en Campeche es una bomba de tiempo que aguarda a que la justicia, nacional o extranjera, determine el alcance de esta red que ha vulnerado la paz de los campechanos.

