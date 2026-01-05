NO CAYÓ MADURO, SINO FUE VENDIDO POR EL SISTEMA QUE LO SOSTUVO: CORTO POLÍTICO; “EL TEATRO DEL BÚNKER FUE PROPAGANDA GRINGA”

A través de sus redes sociales, el creador digital autodenominado Corto Político expuso que Nicolás Maduro no fue capturado, sino vendido por sus acreedores globales, lo que fue ocultado con el teatro del “búnker de acero” y los ∆t∆ques aéreos coreografiados a depósitos vacíos. “No fue una victoria militar estadounidense, sino la l¡quidac¡ón judicial de una empresa fallida llamada Venezuela… no fue una incursión de comandos, sino la llegada de cobradores a embargara el último activo rentable de la corporación: el dictador.



La prueba forense no está en los videos de propaganda, sino en el silencio absoluto del escudo aeroespacial más denso de Sudamérica. Las baterías S-300 rusas y los radares chinos permanecieron apagados, no por un hackeo, sino por una posible orden directa girada desde Moscú y Beijing a sus operadores en Caracas, una orden que el General Vladimir Padrino López 3je(utó sin dudar.



La confirmación de esta posible traición guionizada llegó horas después, cuando el mundo observó atónito a un Vladimir Padrino López “desafiante” denunciando la agresión en un video. Este discurso no fue una arenga a la resistencia, sino un tranquilizante para sus propias tropas, una performance autorizada por sus nuevos amos en Washington para evitar una guerra civil entre las facciones chavistas que arruinaría la infraestructura petrolera y el relevo pacífico del régimen.



Para el ciudadano venezolano promedio, el derrocamiento de Maduro no significará la llegada de la prosperidad, sino un simple cambio de miseria. Aparecerán Starbucks, Apple Stores y concesionarios de lujo en urbanizaciones blindadas para la nueva élite tecnócrata y los expatriados, creando una “zona verde” de consumo inaccesible para la mayoría. Venezuela será una fachada de primer mundo para apantallar al pobre, que seguirá siendo pobre, pero ahora con la opción de ver de cerca lo que nunca podrá comprar.

Nota completa: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122133791498990940&id=61579728209199&mibextid=wwXIfr&rdid=aZ8S5TCCeyubzqbY#