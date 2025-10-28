EL CIERRE DE MÁS NEGOCIOS DEMUESTRA QUE LA ECONOMÍA NO ESTÁ BIEN: SERGIO PÉREZ; GOBIERNO DEBE APOYAR A EMPRESAS Y NO SÓLO A EMPRENDEDORES

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Campeche, Sergio Pérez Barrera, alertó que el aumento en el cierre de negocios en la entidad es una señal clara de que la economía local enfrenta dificultades, agravadas por la falta de consumo, la ausencia de nuevas inversiones y las crecientes cargas tributarias.

Dijo que cuando empieza a haber cierre continuo de empresas es una muestra clara de que la economía no anda bien en ese lugar, y explicó que los empresarios trabajan no sólo para generar ganancias, sino para sostener empleos y garantizar el sustento de muchas familias, sin embargo, cuando un negocio deja de ser rentable y obliga a utilizar ahorros personales para mantener la plantilla laboral, “termina por cerrar”.

Pérez Barrera señaló que si bien se ha promovido con fuerza el emprendimiento, muchos de estos proyectos son esfuerzos de corto plazo que no logran consolidarse en el tiempo. “En su mayoría, los emprendedores son personas que han perdido su empleo y buscan subsistir. Son negocios de casa, no empresas que realmente puedan prosperar”, puntualizó. Pérez Barrera consideró que el enfoque gubernamental debería cambiar que más que multiplicar programas de apoyo para nuevos emprendedores, es necesario respaldar a las empresas establecidas que han sostenido la economía durante años.