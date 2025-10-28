TRUMP ASEGURA QUE MÉXICO ESTÁ DOMINADO POR CÁRTELES MIENTRAS INEGI REGISTRA AUMENTO EN LA INSEGURIDAD: LATINUS

En su noticiero en Latinus, Carlos Loret de Mola reportó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México está dirigido por los c^rt¢l¢s del n^rcotr^f¡co y que las autoridades mexicanas se encuentran “petrificadas” ante su influencia, señalando incluso que los c^rt¢l¢s controlan a los políticos en el país, poniendo en duda la efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Estos comentarios coinciden con datos recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, que reporta que 63% de los mexicanos se sienten inseguros en la ciudad donde viven, un aumento de casi 4.5% respecto al inicio del gobierno de Sheinbaum. La encuesta muestra que la percepción de inseguridad sigue en ascenso, a pesar de que las autoridades aseguran que los delitos han disminuido.

Loret de Mola destacó que ni en Estados Unidos ni en México se percibe que la estrategia de seguridad actual esté funcionando, a pesar de las declaraciones oficiales sobre la reducción de homicidios y otros delitos.