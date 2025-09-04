OPINIÓN: HERENCIA DE CORRUPCIÓN EN CAMPECHE: LAS PROPIEDADES ADJUDICADAS POR EL EXGOBERNADOR CARLOS SANSORES PÉREZ

Por: Gilberto Che Cu.

Verídico, Carlos Sansores Pérez fue el gobernador y funcionario público, corrupto en extremo.

Cuando fue gobernador se apoderó de grandes extensiones de terrenos:

Sihoplaya.

Balneario San Lorenzo.

Ex-haciendas que luego vendían a mucho mayor precio.

Gasolineras en la ciudad de Campeche.

Grandes extensiones de terrenos en la ciudad de Campeche: Desde un costado del baluarte de San José el Alto hasta la colonia Zedillo, a un costado de la maquiladora. Toda la franja de arriba, de las colonias: San José el Alto, Bellavista planta alta, minas, mirador, Morelos 1, 2 y 3. eran de la familia Sansores.

Les recuerdo que trabajé en gobernación estatal y municipal y conocí perfectamente la evolución del desarrollo de esa región y otras de la ciudad de Campeche.

Y no miento: Cuándo me incorporé a la campaña electoral de MORENA en la elección de 2021, por los conocimientos que yo tenía en trabajos de campo, se me comisionó para trabajar la sección electoral 04 de la colonia minas, electoralmente muy importante porque contaba esa casilla con aprox. 5500 electores en su padrón electoral, y si no mal recuerdo 8 casillas auxiliares.

Recuerdo que visité 23 liderazgos políticos de esa sección electoral de minas.

Liderazgos que yo conocía y me conocían, jamás tuve problemas con ellos. La mayoría eran amigos míos.

La idea era que votaran por Layda y Renato Sales.

De 23 liderazgos, 22 se regaron a votar por MORENA.

Aún recuerdo sus palabras, “DON CHE CU, TÚ ERES NUESTRO AMIGO, PERO NO PODREMOS TRAICIONAR A ELISEO, ÉL NOS CONSIGUIÓ LA TITULACIÓN DE NUESTROS TERRENOS, LO QUE LA LIC. LAYDA, CANDIDATA A LA GUBERNATURA, SIENDO LA PROPIETARIA, SIEMPRE NOS NEGÓ.

Y averigüe otros apoyos que recibían para el mejoramiento de su colonia. Que los atendía Eliseo con prontitud.

Son experiencias reales y verificas.

P.D. A raíz de la fama de gobernador corrupto de Sansores, un grupo de estudiantes campechanos hicimos un movimiento estudiantil de protesta, un da antes del 5o. informe de gobierno de Sansores Pérez, siendo reprimidos con salvajismo por el propio gobernador. Ésto será objeto de otro comentario.

P. D. La nueva ley de expropiación debe comenzar por los predios mal habidos de los Sansores.