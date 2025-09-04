¿SE RETRACTA DE LO QUE DIJO DE LA LEY ALITO? FUE AL CALOR DE LA DISCUSIÓN EN LA CÁMARA LOCAL DE DIPUTADOS, JUSTIFICA EL MORENISTA CARLOS UCÁN

En entrevista para el programa del periodista Julio Astillero, el diputado morenista Carlos Ucán Yam aseguró que la Ley de Expropiación aprobada en Campeche no tiene dedicatoria, y argumentó: “Nosotros no estamos por venganzas. Se le bautizó como ‘Ley Alito’ en el calor de la discusión de la Cámara de diputados local, sin embargo, a algunos les quedó el saco”.

El legislador guinda señaló que pareciera que la defensa en la tribuna de esta modificación obedece más bien a cuidar los intereses de algún particular, pues la oposición ha dicho que esta ley “la hicimos para expropiarle la vivienda a los campechanos, lo cual es mentira, porque es para que en caso particulares donde haya un bien o servicio público mayor, se pueda valorar a través de mecanismos la expropiación de cualquier bien inmueble”.

Sin embargo, continuó Ucán Yam, “cuando un diputado le llama ‘ley Alito’, se les hace la piel de gallina, se enojan, ahorita ya recibí ataques a través de mi cuenta de WhatsApp, la cual han intentado hackearme y también la de Facebook. Lo cierto es que están muy incómodos, porque si no les vino el saco justamente se lo probaron y sienten que esta ley va”.

Justamente hice un ejemplo, supongamos que un gobernador se apropió de 300 hectáreas de tierras que las pagó a 30 centavos el metro cuadrado, y supongamos que también se hizo de una mansión de 300 millones de pesos que no va acorde con su nivel de ingresos y de vida, y que supongamos que hay obra de infraestructura que tiene que pasar por sus hectáreas, pues en ese caso hipotético aplica la Ley de Expropiación, añadió el morenista.