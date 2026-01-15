EL EJECUTADO EN SABANCUY FUE BOXEADOR OLÍMPICO Y MEDALLISTA NACIONAL

Como Alfredo “Fello” Natividad Magno, de 28 años de edad y conocido en el ámbito deportivo boxístico como “El Huachinango”, fue identificada la persona asesinada durante la madrugada de hoy jueves 15 de enero en la colonia Banco de Piedra, en Sabancuy, municipio de Carmen.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron entre las 4:00 y 4:30 de la mañana sobre la calle Iturbide, esquina con Benito Juárez, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta arribaron al lugar. Existen dos versiones que no fueron precisadas en el comunicado oficial: la primera señala que los agresores tocaron la puerta de su domicilio y al tener enfrente a la víctima le dispararon; la otra, que “El Huachinango” estaba fuera de su vivienda cuando ocurrió la agresión a quemarropa.

Alfredo Natividad fue boxeador amateur y destacó a nivel nacional al ganar dos medallas de oro en Olimpiadas Nacionales. Hasta el momento, no se saben las causas por las que se retiró del boxeo competitivo.

El crimen ha generado consternación entre habitantes de Sabancuy, mientras las autoridades anunciaron que investigan para esclarecer los hechos y dar con los responsables.