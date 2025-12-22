ANTE LA INACCIÓN DEL GOBIERNO, CHOFERES Y CONCESIONARIOS DE CIUDAD DEL CARMEN ADVIERTEN QUE TOMARÁN ACCIONES CONTRA EL TRANSPORTE IRREGULAR

Choferes y concesionarios del transporte público en Ciudad del Carmen denunciaron la falta de respuesta de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche y del Ayuntamiento, encabezado por Pablo G. Lazarus, ante el crecimiento del transporte irregular que, aseguran, los ha desplazado de manera constante. El sector advirtió que, ante la ausencia de operativos y decisiones claras, se han visto obligados a organizarse para defender su actividad.

José López López señaló que la competencia desleal y la corrupción dentro del sistema de transporte han generado un ambiente insostenible para quienes cuentan con concesiones legales. Indicó que, con motivo de la inauguración de un nuevo supermercado, operadores de mototaxis, conocidos como pochitoques, anunciaron que estarán trabajando en la zona pese a no haber concluido sus trámites, situación que consideró una provocación ante la pasividad de las autoridades.

En el mismo reclamo, José del Carmen Duram Calderón solicitó de manera directa la intervención del Gobierno del Estado, de la Subsecretaría de Gobierno y de la propia ARTEC para que acudan a Ciudad del Carmen y realicen operativos. Afirmó que los concesionarios cumplen con pagos y procesos de regularización, por lo que rechazó cualquier tolerancia al transporte pirata, al advertir que en la apertura del nuevo súper ya comenzaron a ser desplazados por unidades irregulares.