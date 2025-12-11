SI LAS AUTORIDADES ESTATALES NO APLICAN LA LEY DETENDREMOS A LOS MOTOTAXIS, ADVIERTEN TAXISTAS; “ESTE ASUNTO ES UN PELIGRO PARA LA GENTE”

Taxistas acusaron al Gobierno del Estado, a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec) y a la secretaria de Gobierno, Liz Hernández, de permitir la expansión de mototaxis en la ciudad pese a que operan sin concesión y representan un riesgo para la ciudadanía, ante lo cual mientras no apliquen la ley detendrán esas unidades.

José López Fuentes, taxista y vocero del gremio, denunció que desde la publicación del reglamento de transporte en junio, “no se ha hecho absolutamente ningún operativo”, por lo cual responsabilizó a las autoridades estatales de la falta de aplicación de la ley, y pidió a la gobernadora Layda Sansores que entienda que este asunto es un peligro para la gente.

Reprochó que la Administración estatal impulse a los mototaxis con fines recaudatorios, luego de que la Ley de Hacienda contemplara cobros elevados a estas unidades. “Ambicionan el dinero, pero ¿dónde queda la seguridad del ciudadano? Nosotros somos los que siempre hemos trabajado legalmente”, se quejó.

López Fuentes denunció que los mototaxis operan bajo una sola coordinación y presuntamente con protección de la Policía Municipal, lo que ha permitido que se extiendan por diversos puntos de la ciudad, pues son más de 10 agrupaciones activas y tanto sus conductores como los no utilizan casco, y recordó que recientemente un compañero fue agredido sin consecuencias para los responsables, ante lo cual advirtió: “Cuando tengan concesión hablaremos diferente, pero hoy no cuentan con documentos y donde los encontremos los vamos a detener”.

López Fuentes reiteró que, si es necesario, acudirán a Campeche para exigir que las autoridades estatales cumplan con el reglamento.