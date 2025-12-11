OPERATIVO MUNICIPAL DE SEGURIDAD POR FESTEJOS GUADALUPANOS; SE ESPERA QUE MÁS DE 20 MIL PERSONAS VISITEN EL SANTUARIO

La Dirección de Proximidad y Protección Civil implementó un operativo de seguridad por las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe en el barrio del mismo nombre, dio a conocer su titular Guadalupe Rodríguez Chávez, quien enfatizó la importancia de que la ciudadanía respete y siga las recomendaciones emitidas por esta dirección y otros organismos involucrados en el operativo, pues por el fervor guadalupano llegan más de 20 mil personas, siendo las últimas horas de hoy y las primeas de mañana 12 cuando hay mayor afluencia de gente.



Explicó que desde hace algunos días, la Dirección a su cargo realiza inspecciones en los puestos de venta en los alrededores del santuario, y para garantizar la seguridad de los asistentes serán instaladas vallas metálicas a las puertas del templo, con lo cual se evitará que las personas ingresen al arroyo vehicular para prevenir accidentes.