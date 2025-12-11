jueves, diciembre 11, 2025
Lo último:
Locales

OPERATIVO MUNICIPAL DE SEGURIDAD POR FESTEJOS GUADALUPANOS; SE ESPERA QUE MÁS DE 20 MIL PERSONAS VISITEN EL SANTUARIO

La Dirección de Proximidad y Protección Civil implementó un operativo de seguridad por las festividades en honor a la Virgen de Guadalupe en el barrio del mismo nombre, dio a conocer su titular Guadalupe Rodríguez Chávez, quien enfatizó la importancia de que la ciudadanía respete y siga las recomendaciones emitidas por esta dirección y otros organismos involucrados en el operativo, pues por el fervor guadalupano llegan más de 20 mil personas, siendo las últimas horas de hoy y las primeas de mañana 12 cuando hay mayor afluencia de gente.


Explicó que desde hace algunos días, la Dirección a su cargo realiza inspecciones en los puestos de venta en los alrededores del santuario, y para garantizar la seguridad de los asistentes serán instaladas vallas metálicas a las puertas del templo, con lo cual se evitará que las personas ingresen al arroyo vehicular para prevenir accidentes.

También te puede gustar

Pide PAN a Alcalde de Campeche reconsiderar recortes a juntas y comisarías

¡EL COLMO! NO HAY PULPO Y AUTORIDADES DE PESCA ALARGAN 15 DÍAS LA CAPTURA, CRITICAN

GRAVE QUE EL PODER LEGISLATIVO NO ACATE SUSPENSIÓN CONTRA LA REFORMA JUDICIAL, ADVIERTEN

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *