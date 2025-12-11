OPACIDAD SOBRE RUEDAS

Lo peor de todo es que los camiones chinos que tanto presumió la señora Sansores como un logro de su Administración, al final lo terminarán pagando las administraciones futuras.

No quiso informar el Gobierno de la señora Sansores cuánto gasta a diario el Gobierno del Estado en subsidios por el transporte gratuito que presta el sistema de transporte Ko’ox, pero planteó en su presupuesto de Egresos 2026, destinar 300 millones de pesos más, a través del Fondo Campeche, para apuntalar las finanzas de esa empresa.

Esa cifra representa el 30 por ciento de la deuda que pretende contratar el Gobierno de la señora Sansores, para hipotecar el futuro de nuestro Estado para los próximos 20 años. ¿Por qué no destina el monto que pretende canalizar al Ko’ox y evita endeudarnos a todos?

La razón es obvia: el sistema de transporte colectivo Ko’ox, no va ser redituable para los próximos años y requerirán o de mayores subsidios gubernamentales, que al final los pagamos todos, o incrementar los precios hasta intentar que sus finanzas se equilibren. Y al final, esto también lo pagaremos los ciudadanos.

Es otra muestra más de la estulticia con que se manejan las finanzas del Estado de Campeche. Con gente inexperta que no sabe distinguir las prioridades, y que prefiere aplicar remedios caseros a los problemas que enfrenta, en lugar de buscar soluciones permanentes.

Y es que todo apunta a que el Ko’ox, lo mismo que el Tren Maya, Mexicana de Aviación, la refinería Olmeca (o Dos Bocas), así como el inútil Tren Ligero, seguirán siendo barriles sin fondo por donde se fugarán cientos de miles de millones de pesos. No pasará mucho tiempo para que el subsidio que se destina a esos elefantes blancos, sea mayor que el monto que se canaliza a los programas sociales.

En el caso del Sistema Ko’ox, llama la atención la negativa del Gobierno de la señora Sansores para transparentar los montos que le han canalizado, y cuánto exactamente se gasta por el subsidio diario, pues el servicio seguirá siendo gratuito hasta el último día de este año.

Decretar como información reservada para los próximos cinco años todo lo que se refiere al Sistema Ko’ox, denota que ocultan muchas cosas. Desde los verdaderos beneficiarios de esa multimillonaria inversión, hasta los rubros de donde se está tomando el dinero para evitar el cobro de las tarifas a los ciudadanos. Y eso revela que hay desvíos de una partida a otra, y tiene su nombre, se llama peculado.

Lo peor es que los camiones chinos resultaron un fiasco. No circulan en la ciudad cuando llueve, y en Campeche tenemos al menos tres meses de fuertes lluvias. ¿En qué se transportarán en ese lapso los ciudadanos? ¿En el lomo de los burros que planearon todo lo que tiene que ver con el servicio de transporte?

De verdad que este es un Gobierno fallido. Y esta es otra prueba.