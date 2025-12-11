MEDIDAS CAUTELARES CONTRA TRIBUNA QUEDAN VIGENTES HASTA EL RESTO DEL SEXENIO

El Juzgado de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral confirmó que permanecerán vigentes las medidas cautelares impuestas a Organización Editorial del Sureste, S.A. de C.V., y al exdirector del periódico Tribuna, el periodista Jorge Luis González Valdez.

Tras la solicitud presentada por el asesor jurídico particular de Layda Elena Sansores San Román, Germán Montiel Lugo, la jueza interina Guadalupe Beatriz Martínez Taboada ordenó realizar la audiencia de revisión de medidas cautelares este jueves 11 de diciembre de 2025 a las 15:30 horas mediante videoconferencia.

En el acuerdo judicial donde se declaró improcedente y se desechó el recurso de revocación promovido por la defensa del medio Tribuna, se precisa que el objetivo de la medida es impedir la difusión de contenidos considerados ofensivos hacia la gobernadora Layda Sansores San Román.

La empresa editorial afirma que esta determinación ratifica y amplía un esquema de censura previa, sometiendo a supervisión directa tanto al medio digital Tribuna como al periodista Jorge Luis González Valdez durante el resto de la administración estatal.