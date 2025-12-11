LIBERAN A HOMBRE ASEGURADO CON SUBURBAN PRESUNTAMENTE VENDIDA POR PERSONAL ESTATAL

Maximiliano M. C. recuperó su libertad al cumplirse las 48 horas de su puesta a disposición ante el Ministerio Público, después de haber sido asegurado junto con una Suburban que, según su declaración, le fue vendida por personal del Gobierno del Estado. La unidad presentó supuestas alteraciones en el número de serie, hecho registrado el lunes 8 de diciembre en Aguacatal, Carmen.

El hombre enfrentaba señalamientos por falsificación o alteración de documentos públicos o privados, sin embargo, salió de los separos de la Vicefiscalía General Regional en Ciudad del Carmen sin que hubiera información detallada sobre los argumentos legales que evitaron su presentación ante el juez de Control. Maximiliano afirmó que el vehículo Chevrolet Suburban, de color blanco y con placas de Campeche, fue adquirido a trabajadores estatales.

El informe policíaco expuesto en la Mesa por la Paz indicó que, previo a su aseguramiento, el hombre realizó una llamada al subsecretario de Gobierno en la zona sur de Campeche, Aureliano Q. No se precisó el motivo de esa comunicación ni si el funcionario tuvo alguna relación con la liberación final del detenido.