RETIRA GOOGLE ANUNCIOS QUE SUPLANTABAN A SHEINBAUM CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Tras el extrañamiento del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto, por la circulación de campañas que suplantaban a Claudia Sheinbaum, Google confirmó que retiró la publicidad involucrada y suspendió a los responsables por v¡ol@r sus reglas de representación engañosa.

La compañía aseguró que el caso se atendió con máxima prioridad y que mantendrá monitoreo reforzado para detectar y frenar cualquier intento adicional de manipulación en sus plataformas.



La directora de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas para Hispanoamérica de la plataforma, Eleonora Rabinovich, dijo que la empresa “toma medidas contra las cuentas que infringen las políticas de Google Ads y los lineamientos de la comunidad de YouTube”.



Fueron borrados los anuncios y suspendidas las cuentas publicitarias involucradas, con lo que se aplicó su política en contra de representaciones engañosas.

El 8 de diciembre, Adán López envió el extrañamiento a Google por permitir la difusión de una campaña en la que se suplanta la identidad de la mandataria federal con inteligencia artificial, para defraudar a la ciudadanía.



Se trataba de mensajes transmitidos en YouTube, en los que se pedía realizar inversiones en Petróleos Mexicanos, para obtener cuantiosas ganancias.



Vía: La Jornada.