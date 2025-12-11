PRESUPUESTO 2026 ES CATÁLOGO DE HIPOCRESÍA Y CORRUPCIÓN: AMÉNDOLA; “CAMPECHE VIVE UN SEXENIO DE SAQUEO”

Es una vergüenza que la gobernadora haya llenado al Estado de foráneos e inútiles, asevera

El exdirigente del PRD en Campeche, Víctor Améndola Avilés, criticó la justificación del Gobierno Estatal para el presupuesto 2026, al que calificó como “un catálogo de hipocresía, mentira y manipulación”, consideró una vergüenza que la gobernadora haya llenado de gente foránea e inútil a Campeche que desconoce totalmente la problemática campechana y es “un grupo de mandriles y orangutanes que actúan con irresponsabilidad y dicen gobernar este Estado”, y aseveró que sólo piden dinero para robárselo y no para mejorar las condiciones de vida de los campechanos. “Se vive el sexenio del saqueo”, resumió.

Améndola Avilés dijo que áreas estratégicas como patrimonio histórico, pesca y apicultura permanezcan en el abandono y el olvido, pese a que existían diagnósticos suficientes para atenderlas, y recordó que el primer año de Gobierno fue presentado como “de diagnóstico”, lo cual es una burla dado el largo historial político de la mandataria estatal.

El exdirigente perredista afirmó que año tras año el Estado registra subejercicios de recursos que finalmente son devueltos a la Federación, lo cual es por “ineficacia e incapacidad para ejercer el presupuesto aprobado”.

Mencionó que esa falta de aplicación de recursos ha derivado en una Administración sin resultados visibles, pues “no hay obra pública, no hay infraestructura, no hay programas de inversión ni detonantes turísticos, ni siquiera con la presencia del Tren Maya”.

Sostuvo que se pretende justificar nueva deuda pública cuando el problema real es la incapacidad para utilizar los fondos ya asignados, y acusó también que el manejo presupuestal responde a acuerdos entre los gobiernos Estatal y Federal que terminan perjudicando a Campeche.

El Estado vive “un sexenio de saqueo” al no existir proyectos de inversión claros, ni estrategias que impulsen sectores productivos, turísticos o económicos, sino sólo escriben números “al chingadazo”, remarcó Améndola Avilés.