SANSORES, POZOS Y LAVALLE: UNA BREVE HISTORIA DE FRAUDES, SAQUEOS AL ERARIO Y COMPLICIDADES

El exconsejero electoral estatal perredista Víctor Améndola Avilés, hace una reseña del fenómeno de complicidades bajo el amparo del poder político, que refleja la ambición del poder y del dinero de tres personajes claves en el Gobierno del Estado de Campeche: la hoy gobernadora Layda Sansores, su recién nombrado secretario de Economía, Lavalle Maury, y el también exsenador Raúl Pozos, lo que deja al descubierto no sólo el falso combate a la corrupción que pregona Morena, sino también el por qué Campeche sigue en el atraso, con una economía deprimente y recortes presupuestales brutales.

Parte uno.



Al triunfo de Layda Sansores en la elección de hace tres años, muchos pozistas decidieron salir finalmente del clóset; y ya de forma pública, con fotos y publicaciones de FB declararon su amor total y absoluto a la 4T en Campeche. Sentían que con ese triunfo, y un sexenio más de espera, sus ambiciones y deseos finalmente se concretarían en la escala más alta con la futura candidatura de, en ese momento, un no tan lejano 20-27.

Estarían en las mieles del poder, ya con Sansores gobernando, llegarían unos a la Secretaría de Gobierno con Aníbal Ostoa; y otros, los más, en la Secretaría de Educación.

Sus sueños se derrumbaron en menos de tres años. De forma por demás ruda por fin comprendieron que el cacicazgo jamás entregaría el poder a uno que no fuera estrictamente del clan familiar. Y que ellos, eran a final de cuentas, una especie de peones de Hacienda al servicio de la Cacique de la región: un simple y mero instrumento para lograr objetivos muy concretos de la familia Sansores, los caciques de este pueblo de pescadores.

No obstante todo esto, aún creían que podían tener alguna oportunidad, con algún personaje dentro del “movimiento” pero ajeno al cacicazgo. Y la suerte les sonrió nuevamente, hace pocos días, aunque de manera efímera y fugaz.

Más tardaron en celebrar la llegada de un apellido ilustre a este gobierno, Lavalle Maury, que les abría nuevas expectativas rumbo al 2027, que en la calca pirata de apellido Shein (presidenta Made un China, para efecto de copias baratas) les regresara a la realidad.

Cito textual: “Es una decisión de Layda, de la gobernadora, yo les puedo decir que yo no lo hubiera invitado a mi gobierno”.

https://www.proceso.com.mx/nacional/politica/2024/12/10/yo-no-lo-hubiera-invitado-sheinbaum-se-deslinda-del-nombramiento-de-layda-sansores-lavalle-341849.html









Parte dos. A modo de Preludio.



Era el mes de junio de 2018, y la periodista Denise Maerker en el noticiero de Televisa “En Punto” sacó un reportaje donde con pruebas y documentos oficiales del Senado de la República acreditaba el reembolso de varias facturas, cuya suma en total ascendía a más de $700,000.00



Reembolso de qué y a quién?



Gastos varios: sillas, licuadoras, ropa Louis Vuitton (viva la austeridad de la 4T!!), y tintes de pelo rojo; entre otras muchas cosas a la entonces Senadora del PT Layda Sansores.

Había entre otras cosas, ropa con motivos alusivos a los jóvenes de Ayotzinapa, ropa de catálogo hecha por un sastre a encargo de la Sra. es decir, la moda al servicio del dolor de los estudiantes.



Todo acreditado con fojas, facturas, oficios y reembolsos. Anexo el link donde se observa el contenido íntegro del reportaje.







Nota del mismo reportaje, publicado en junio de 2018: 👇🏻



https://politica.expansion.mx/congreso/2018/06/14/layda-sansores-cargo-al-senado-tintes-juguetes-ropa-bolsas-maquillaje?_amp=true

Ubiquemos el momento de los reembolsos en el tiempo, así como datos para tener claro y precisar lo que vendría después, incluso ahora con el nombramiento de Lavalle Maury.

Año?

Antes de 2018 (el reportaje es de junio de 2018). Pero Sansores intentaría defenderse argumentando que fueron gastos para la Posada de diciembre de un año atrás, es decir, de 2017.

Lugar?

Cámara de Senadores. Legislaturas LXII y LXIII (de 2012 a 2018)

Personajes?

Lavalle Maury del PAN, Pozos Lanz del PRI.



Ambos integrantes de la Comisión de Administración del Senado de la República.

Sí… adivinaron: la misma Comisión que aprobó los reembolsos denunciados por Maerker y Televisa ese 2018. Los dineros “devueltos” a la cacique Sansores llevaban las firmas de otros dos Senadores de Campeche… uno del PAN y otro del PRI.



Y finalmente, la beneficiaria de esos dineros: Sansores Sanroman. En ese momento ya de Morena. Aunque había llegado al Senado en 2012 por las siglas de Movimiento Ciudadano al encabezar la lista Plurinominal; de donde se salió para irse al PT; y ahí, una vez más, dio un salto para irse a Morena creado como Partido Político en 2015… que no se diga que los principios, los ideales y los compromisos no son propios de la cacique.

Parte tres. Conclusión.



Muchas veces los juegos del poder es un juego de espejos, de mentiras y de ficción.

Tres personajes que aparentemente defendían o representaban proyectos, ideales y culturas políticas distintas y diferentes, en realidad era la misma cosa. Que los mantenía unidos? La ambición del poder, del dinero y las complicidades.



Un solo reembolso de más de $700,000.00 a una Senadora, en este caso a Layda Sansores, ejemplifica los acuerdos y actos de corrupción entre ellos.



Para poner en contexto y darnos una idea:

El Salario mínimo actual en Campeche (2024) es de 248.93 diarios. En un mes, un obrero o un empleado puede ganar apenas $7,467.90 mensuales.



Solo UN reembolso a la actual gobernadora de Campeche, representaría 93.73 meses de trabajo limpio y honesto.

7.8 años partiéndose el lomo.



Nada deja más en claro esa patraña y falsedad, que habla de la corrupción del PRIAN (invento de Morena), que el estado de Campeche y sus principales actores políticos hoy en día.



Hoy, a quienes une las complicidades de gastos y reembolsos, con manejos millonarios del presupuesto público, vía Senado de la República están hoy en Morena. Son en buena parte, las mismas familias que saquean y hurtan el patrimonio de todos los campechanos.



Falso el combate a la corrupción.

Falso el título de honestos y decentes.

Falso que aquí gobierna una mujer honesta y luchadora.

Falso que Morena es la Renovación Moral.

Falso que aquí se gobierna con integridad.

Si los campechanos, que tenemos capacidad de análisis, de revisar la memoria histórica del estado, de criticar y cuestionar nos quedamos callados, estaríamos siendo cómplices por omisión de lo que hoy lamentablemente ocurre.

Campeche es un estado con muchos atrasos; una economía deprimente, con recortes presupuestales brutales… y muy pocos levantan la voz.



Hay, en términos generales, muy poca crítica desde la oposición; y los medios de comunicación y los “analistas”, así como periodistas, asumen una posición de sumisión ante una triste realidad que a todos nos pega y afecta.

Esta no es una historia única donde estén los mismos nombres y apellidos.

Queda pendiente la segunda crónica de Pende Gistán (ya leyeron la primera??): “El país de inmundicias con Traje de Smoking”, donde aparecen los mismos personajes. Se las comparte tan pronto esté debidamente concluida.

Queda igual una historia anécdota de diciembre de 1997: La votación del primer presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos de Don Antonio González Curi siendo ya gobernador.



Participantes???



La misma Layda Sansores, Jorge Luis Lavalle Azar (entonces Presidente de la Gran Comisión) padre de Lavalle Maury; el grupo Parlamentario del ahora extinto PRD (12 diputados) y el grupo de 5 asesores del mismo PRD.

Estas historias nos pueden ayudar a comprender y entender cómo y por qué Campeche sigue en el atraso. Y como, lamentablemente, algunas familias han contribuido al deterioro histórico de nuestro estado.

Atentos.

V. Améndola.