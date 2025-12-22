MÉXICO ES SEGUNDO LUGAR MUNDIAL EN PERIODISTAS TANTO ASESINADOS COMO DESAPARECIDOS

De acuerdo con su balance de este año dos mil veinticinco, la organización no gubernamental internacional Reporteros Sin Fronteras, en español, reveló dos estadísticas alarmantes: México es el segundo país en el mundo con más periodistas asesinados y ocupa la misma posición en cuanto a periodistas desaparecidos.

Señala que en nuestro país, el crimen organizado es responsable de un alarmante aumento de agresiones contra periodistas. Con nueve asesinatos en este año, dos mil veinticinco se convierte en el más mortífero de los últimos tres años, ubicándose solo detrás de Gaza, cuya cifra es de veintinueve casos, como el segundo país más peligroso del mundo para los comunicadores.

Este fracaso en la protección de los periodistas ocurre un año después de que Claudia Sheinbaum asumiera la Presidencia, a pesar de los compromisos que adquirió con Reporteros Sin Fronteras.

Las víctimas mortales en este año son Salomón Ordóñez Miranda, Calletano de Jesús Guerrero, Kristian Zavala, Raúl Irán Villarreal Belmont, Melvin García, José Carlos González Herrera, Ángel Sevilla, Ronald Paz Pedro y Miguel Ángel Beltrán Martínez. Todos cubrían la actualidad local, denunciaban al crimen organizado o sus vínculos con la política y habían recibido amenazas de muerte explícitas. Incluso Calletano de Jesús Guerrero estaba bajo la protección del Estado.

En dos mil veinticinco, ciento treinta y cinco periodistas permanecen desaparecidos en todo el mundo, algunos desde hace más de treinta años. Si bien ningún continente se libra de este fenómeno, es especialmente frecuente en Siria, con treinta y siete casos, y en México, con veintiocho.

Al respecto, el analista político Edu Rivera comentó en sus redes: “Cierran con broche de oro agrediendo a más periodistas. Muy poca libertad de prensa para ‘el país más democrático del mundo’”.