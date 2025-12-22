lunes, diciembre 22, 2025
PODER JUDICIAL SALE DE VACACIONES Y REGRESA HASTA EL 7 DE ENERO DE 2026

El Poder Judicial del Estado de Campeche informó a las y los abogados litigantes, así como al público en general, que el Segundo Periodo Vacacional 2025 comprenderá del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, conforme al calendario oficial de labores aprobado por los Plenos del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Consejo de la Judicatura Local.

De acuerdo con el aviso oficial, las actividades jurisdiccionales se reanudarán el miércoles 7 de enero de 2026. Durante este lapso se suspenderán los plazos y términos procesales, con excepción de aquellos considerados de carácter constitucional.

La autoridad judicial detalló que los Juzgados de Control del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral del Primer y Segundo Distrito Judicial permanecerán abiertos bajo el esquema de guardias. En tanto, los Centros de Encuentro Familiar ubicados en Campeche, Carmen y Escárcega mantendrán la atención de los servicios programados en los horarios establecidos.

