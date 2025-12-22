AGRESIONES A PERIODISTAS EXPONEN IMPUNIDAD Y FALLAS DEL ESTADO MEXICANO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA

La Corte Interamericana de Derechos Humanos centró una de sus sentencias más recientes en las agresiones contra periodistas en México, al advertir un escenario de impunidad y una protección ineficaz por parte del Estado. El tribunal regional señaló que asesinatos, desapariciones y ataques contra comunicadores no han sido prevenidos ni esclarecidos de manera adecuada, incluso en casos donde las víctimas ya contaban con medidas oficiales de protección.

La Corte subrayó que las investigaciones presentan omisiones, retrasos y falta de líneas claras, lo que favorece la repetición de la violencia contra la prensa. También cuestionó el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, al considerar que no respondió con eficacia frente a riesgos conocidos ni garantizó condiciones reales de seguridad.

Además de este punto, la Corte emitió otras dos recomendaciones clave al Estado mexicano. Una de ellas se relaciona con el feminicidio de Lilia Alejandra García Andrade, donde ordenó reforzar los protocolos de búsqueda, investigación y sanción con perspectiva de género, así como reparar integralmente a las víctimas indirectas. La segunda recomendación aborda casos de violencia institucional, en los que pidió reabrir investigaciones, erradicar prácticas discriminatorias y capacitar a servidores públicos para evitar la repetición de violaciones a derechos humanos.

Para la Corte Interamericana, estos casos reflejan fallas estructurales que obligan a México a adoptar medidas de fondo, no solo para sancionar hechos pasados, sino para garantizar justicia, verdad y condiciones de no repetición.

Fuente: Corte Interamericana de Derechos Humanos