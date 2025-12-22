LAYDA SANSORES ASEGURA QUE CAMPECHE SE MANTIENE ENTRE LOS ESTADOS CON MENOR INCIDENCIA DELICTIVA
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, afirmó que la entidad se mantiene entre los estados con menor incidencia delictiva del país, al atribuir estos resultados al trabajo coordinado e interinstitucional que se realiza diariamente en la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz y la Seguridad.
Sin embargo, la declaración contrasta con la percepción de un sector de la población que señala hechos recientes de v¡ol¢nca e inseguridad en distintas zonas del estado, por lo que surge la pregunta: ¿la ciudadanía coincide con que Campeche es uno de los estados más seguros del país, como lo indican los reportes del Secretariado Nacional de Seguridad Pública?