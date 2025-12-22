MONREAL “NO MUEVE UN DEDO” Y FRENA EL DESAFUERO DE ALITO: NOROÑA

El senador morenista Gerardo Fernández Noroña acusó al diputado Ricardo Monreal de frenar políticamente el desafuero del priísta Alejandro Moreno.



Y se quejó: “A mí me dijo Ricardo Monreal: ‘sí, vamos a proceder’. Me lo dijo en mi cara hace mínimo tres semanas y no mueve un dedo. Cree que le ven la cara a uno, eso no es correcto”.



Los señalamientos de Gerardo Fernández Noroña contra el líder de la bancada morenista en San Lázaro ocurren poco antes de que se cumplan 4 meses de la pelea que el expresidente del Senado protagonizó con el dirigente nacional priísta, durante una sesión de la Comisión Permanente.



Fernández Noroña sostuvo que los señalamientos contra “Alito” Moreno no se limitan a aquel encontronazo en el Senado, sino que abarcan presuntos actos ilícitos cometidos durante su gestión como gobernador de Campeche. En ese contexto, afirmó que el desafuero depende de una decisión política y no de la ausencia de elementos legales.



“Desde el robo que le hizo Alejandro Moreno al pueblo de Campeche hasta cualquier cantidad de ilícitos que ha cometido, lo pueden llevar a la cárcel. Sólo es cosa de que Ricardo Monreal se decida a que se lleve a cabo el proceso de desafuero”, expresó.



De igual forma, Fernández Noroña reprochó que, pese a los señalamientos, Alejandro Moreno, a quien llamó porro vulgar y ∆gresivØ, continúe en cargos internos y sin consecuencias dentro del Congreso, y señaló que incluso la remoción del líder tricolor de una comisión legislativa quedó detenida, a pesar de contar con el respaldo mayoritario del grupo parlamentario de Morena.



Dijo también que el campechano no sólo lo agredió a él, sino a otros diputados federales, y ya está tan tranquilo, se ha subido a tribuna a decirles barbaridades

Vía: El Financiero.