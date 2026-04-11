¡CINISMO SOBRE RUEDAS!; 12 CAMIONETOTAS BLINDADAS DESNUDAN LA FALSA AUSTERIDAD DE LA 4T: DIPUTADA FEDERAL

En un video grabado en las afueras de la Suprema Corte de Justicia, en la calle de Carranza y esquina con Erasmo, la diputada federal y exsenadora Laura Ballesteros Mancilla mostró 12 camionetas blindadas pese a la promesa de la 4T de poner fin a los privilegios como parte de una “nueva etapa para el país”.

En la época de la austeridad, del discurso vacío y de la mentira fácil, todos seguimos viendo camionetotas blindadas afuera de todas las oficinas de poder, mientras le suben la tarifa al transporte público de todos, agregó la legisladora.