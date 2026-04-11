CAMPECHE: LA 4T CONVIERTE LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SECRETO DE ESTADO: DOSSIER 22

A través de una publicación basada en reportes de la Plataforma Nacional de Transparencia, Mexicanos Contra la Corrupción y Reforma y difundida en sus redes sociales, Dossier 22 exhibió el “patrón de la 4T” de ocultar información de interés ciudadano, como la ayuda humanitaria a Cuba y Bienes de Hernán Bermúdez, argumentando que es confidencial o reservándola 5 años “por motivos de seguridad”.

A la gráfica agregó el siguiente texto: “En México hay una alta probabilidad de que un ciudadano solicite información pública vía transparencia y se quede sin respuesta, ya sea porque la información se clasifica como confidencial o se reserva por 5 años alegando motivos de seguridad. El patrón de la 4T”.