VOTARON POR AMLO, EL RESENTIDO QUE PERSEGUÍA PALOMAS | Por Sari HP
Votaron por AMLO, el resentido que perseguía palomas y pactaba con criminales para llegar al poder mientras engañaba a ingenuos con la perorata de “primeros los pobres”..
Nos metió en un infierno de criminalidad, caos, ineptitud, endeudamiento y arruinó nuestra incipiente democracia.
Le heredó su proyecto destructivo y sus pactos a su hija política, también le heredó la obligación de seguir dándole negocios a sus hijos y protegidos políticos.
Todo esto mientras arruinaban absolutamente todos lo que se había construido.
Les dijimos que era un Narco Gobierno y no hicieron caso. A muchos mexicanos les gusta el desorden, la suciedad, la mediocridad, la ignorancia, la mentira, el conflicto.
Por eso están encantados con MORENA