VOTARON POR AMLO, EL RESENTIDO QUE PERSEGUÍA PALOMAS | Por Sari HP

Votaron por AMLO, el resentido que perseguía palomas y pactaba con criminales para llegar al poder mientras engañaba a ingenuos con la perorata de “primeros los pobres”..

Nos metió en un infierno de criminalidad, caos, ineptitud, endeudamiento y arruinó nuestra incipiente democracia.

Le heredó su proyecto destructivo y sus pactos a su hija política, también le heredó la obligación de seguir dándole negocios a sus hijos y protegidos políticos.

Todo esto mientras arruinaban absolutamente todos lo que se había construido.

Les dijimos que era un Narco Gobierno y no hicieron caso. A muchos mexicanos les gusta el desorden, la suciedad, la mediocridad, la ignorancia, la mentira, el conflicto.

Por eso están encantados con MORENA