ARIADNA MONTIEL FUE DENUNCIADA POR PECULADO DE $6,068 MILLONES EN EL 2023, Y GERTZ MANERO LE DIO CARPETAZO: MELISSA

-EN ESE ENTONCES, LA HOY DIRIGENTA NACIONAL DE MORENA ERA SECRETARIA DEL BIENESTAR

CIRCULAN EN REDES: En un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido y analista política Melissa recordó que en agosto de 2023, la diputada morenista Inés Parra Juárez denunció por peculado a Ariadna Montiel, en ese entonces secretaria del Bienestar y hoy dirigenta nacional de Morena, al desviar 6,068 millones de pesos del pueblo en beneficio de Morena y de Claudia Sheinbaum.

Además, en ese entonces la legisladora acusó “negligencia cómplice de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y seguramente también encubierto por la Secretaría de la Función Pública”.

Pero Melissa criticó: “¡Finjamos sorpresa! (Alejandro) Gertz Manero le dio carpetazo. ¡Impunidad total!”.

En el video, Parra Juárez dijo haber denunciado ante la Fiscalía del Combate a la Corrupción a la Secretaría del Bienestar (a cargo de Ariadna Montiel) ante la FGR, por quebrar el erario público con los posibles delitos de peculado, abuso de autoridad, cohecho, enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, correspondientes a las cuentas públicas 2018, 2019, 2020 y 2021.

En términos generales, expuso la legisladora, fue por cobros y pagos indebidos de beneficiarios de diversos programas sociales, desvío de recursos públicos, no acreditación de la entrega de recursos públicos y deficiencias en los registros de beneficiarios.