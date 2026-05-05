martes, mayo 5, 2026
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ENTRE CHARANGA Y DEVOCIÓN, PARAÍSO PRESERVA LA “CABEZA DE COCHINO” EN HONOR A LA SANTA CRUZ

Champotón: En el ejido Paraíso, ubicado al otro lado del río Champotón, la comunidad celebró la tradicional “Cabeza de Cochino” en honor a la Santa Cruz, con música, color y fervor. La festividad incluyó un recorrido por las principales calles del poblado al ritmo de la charanga, una parada en la iglesia local y el traslado de la imagen de la Santa Cruz hasta su capilla, ubicada a la orilla de la carretera federal Campeche–Champotón, en una jornada donde también fueron nombradas Angie Marian Arroyo Moreno como Flor de Mayo Juvenil 2026 y Eliza Valeria Serna como Flor de Mayo Infantil 2026.

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