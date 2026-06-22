A GOLPES Y JUICIOS, LAYDA QUIERE CALLAR AL PERIODISTA JORGE GONZÁLEZ

-“HASTA LA BICICLETA ME QUIEREN QUITAR”

Con 58 años de carrera en el periodismo, durante la cual cubrió el hundimiento de la panga en Isla Aguada, la guerra civil de Guatemala y la deforestación, Jorge Luis González Valdez enfrenta por primera vez una persecución de manos de la gobernadora Layda Sansores.

A la mandataria no le importaron los 72 años de vida del exdirector de Tribuna, pues mandó a someterlo con violencia y detenerlo, además de prohibirle reportear por criticar las graves irregularidades de su administración estatal, en la que, a casi cinco años, no hay avances significativos en el desarrollo del Estado.

A los 14 años, Carlos Sansores Pérez, padre de Layda, lo introdujo al periodismo. “Oye, ¿no te gustaría ser periodista?”, le preguntó. Fundó Tribuna porque le daba vergüenza que Campeche pidiera periódicos a Yucatán, pero hoy su hija utilizó el Gobierno para cerrarlo.

Del delito de incitación al odio y a la violencia, la prueba es el programa Expediente, donde señala el clima de inseguridad, el desempleo, la falta de crecimiento y el hundimiento de Ciudad del Carmen por la falta de pago de Pemex a proveedores. Layda acusó “ataques sistemáticos”, pero JGV está jubilado de Tribuna desde hace ocho años.

Como castigo, el periodista fue detenido el 9 de abril de 2025 por policías estatales, sometido con violencia y arrestado durante más de 36 horas. También fue sentenciado a pagar 2 millones de pesos por daño moral a un colaborador de Layda, ante lo cual JGV expresó: “Lo único que tengo es mi casa… ahora pidieron quitarme los carros, tiene años que no tengo vehículo, lo que tengo es una bicicleta; bueno, pues hasta la bicicleta me quieren quitar”.

González Valdez sigue su lucha y no está solo. Hace poco estuvo en un foro de periodistas en Santo Domingo, República Dominicana, donde expuso que ejercer el periodismo en México es peor que portar un “cuerno de chivo”, y continúa en su combate contra la impunidad y la corrupción sin importar qué partido gobierne Campeche.

Información y videos: Marco Antonio Bazán Mapén.