FISCALÍA DE VERACRUZ DEJA EN RIDÍCULO A ROCÍO NAHLE TRAS CONTRADICCIÓN SOBRE MUERTE DE MAESTRA SECUESTRADA

La titular de Energía, Rocío Nahle, fue nuevamente exhibida por información contradictoria respecto a la muerte de la maestra Irma Hernández, víctima de secuestro en Veracruz. Tras afirmar inicialmente que la docente falleció por un infarto, la Fiscalía de Veracruz desmintió esta versión al revelar que, según los peritajes oficiales, la muerte se debió a la tortura sufrida durante el secuestro perpetrado por extorsionadores que operan en la entidad.