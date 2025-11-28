MORENA QUITA DINERO PARA TRATAR ENFERMEDADES COSTOSAS COMO CÁNCER Y VIH, DENUNCIAN

En lo que significa menos recursos disponibles para medicamentos e insumos de alta especialidad, lo cual pone en riesgo la continuidad del tratamiento de pacientes y limita la posibilidad de beneficiar a nuevos pacientes, el diputado panista Éctor Jaime denunció que Morena aprobó en Comisiones la iniciativa para quitar el porcentaje obligatorio del 8 por ciento a enfermedades de gastos catastróficos (cáncer, raras, VIH, del sistema inmune, cuidados neonatales, etc.), para que la Tesorería pueda usar ese dinero sin reportar el destino e incrementar el gasto corriente.

Estos recursos los quiere convertir en su “caja chica” para usarlos a su antojo, lo que afectará a los pacientes sin seguridad social, y la reforma sería discutida hoy en la Cámara de Diputados.



Con esta reforma impulsada por Claudia Sheinbaum, se formaliza que la Tesorería pueda tomar recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi) sin reportar el destino, y el saldo pasó de 93 mil millones en 2018 a 35 mil millones para una reducción superior a los 50 mil millones para atender dichas enfermedades, y además, la 4T propone crear un comité que decidirá caso por caso lo que entrará o no como gasto catastrófico.



Éctor Jaime denunció que en el sexenio de AMLO se recurrió al uso discrecional de los recursos, canalizándolos hacia el gasto corriente o transfiriéndolos a la Tesorería federal, donde se perdió su trazabilidad en abierta contravención con los principios de transparencia, rendición de cuentas y destino específico del gasto público.



Y resumió: “Morena sacrificará el Fondo de Salud para tratar a los pacientes más graves y con enfermedades costosas, para incrementar el gasto corriente”.