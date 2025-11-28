LA GOBERNADORA ESTÁ SEMBRANDO LA SEMILLA DEL PROGRESO CON SHEINBAUM, PRESUME SU VOCERO… ENTONCES ¿NO HA HECHO NADA Y AMLO NO APOYÓ?

En medio de alabanzas a su jefa la gobernadora, el vocero estatal Walther Patrón Bacab presumió que la mandataria está sembrando la semilla del progreso en Campeche, y de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum trabaja por el desarrollo del Estado, ante lo cual surge las preguntas: “¿confiesa que no se ha hecho nada en lo que va de su sexenio?, y ”¿El expresidente Andrés Manuel López Obrador no aportó nada para nuestra entidad?”.



Entusiasmado, soltó: “La gobernadora y la presidenta (Claudia Sheinbaum) están trabajando de la mano por el desarrollo de Campeche, porque nadie le había apostado a crecimiento económico del Estado, por primera vez se están recuperando los empleos y que no vengan a desvirtuar y decir que estamos haciendo una mala planeación”.



Y ya encarrerado siguió con sus adulaciones: “La gobernadora está sembrando la semilla del progreso en el Estado de Campeche, que es muy importante: gasoducto, agua para la entidad, vivienda en construcción, carreteras e infraestructura para conectar toda la producción que vamos a sacar del Plan Campeche. Todo es un plan para que las empresas vengan y se consoliden y así tengamos desarrollo y no dependamos sólo de Pemex”.