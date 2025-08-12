EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 12 DE AGOSTO DE 2025

ESTIÉRCOL DE HUACHICOL PRINGA A CSP.

La acusación del gobernador de Tabasco, Javier May, de los nexos criminales de Adán Augusto López Hernández con su exsecretario de Seguridad y líder del grupo huachicolero La Barredora, Hernán Bermúdez Requena, destapó una cloaca de estiércol que comienza a enlodar la imagen de la presidente Claudia Sheinbaum. Política Confidencial, de Publimetro, comenta del último escándalo al respecto. Sintetizamos.

“Lilly Téllez, senadora y animadora política, se soltó de nuevo el cabello en la Permanente. En pleno debate, se fue con todo contra la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el que se llevó la bomba fue el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López. Téllez no se anduvo con rodeos y lo llamó ‘criminal’ a viva voz. Así, sin filtro. Pero ahí no paró: exigió que el exsecretario de Gobernación pida licencia para ponerse a disposición de las autoridades. Y para rematar, soltó la frase que hizo crujir el recinto: ‘Adán Augusto debería salir esposado de este pleno’, dijo, dejando a más de uno boquiabierto.”

Está red criminal involucra al expresidente Andrés Manuel López Obrador, su hijo Andrés Manuel López Beltrán, Adán Augusto López Hernández, Mario Delgado Carrillo, Manuel Bartlett Díaz, Hernán Bermúdez Requena, Rutilio Escandón y los gobernadores, Rubén Rocha, Américo Villarreal, Alfonso Durazo, Marina del Pilar Olmedo y Layda Sansores. Encubrirlos representará un enorme costo político para Sheinbaum, que debe saber que quien juega con estiércol, termina embarrado.

MORENISTAS PONEN MAL EJEMPLO.

Los Rozones, de La Razón de México, critican a los “Morenistas desatendidos” que no hacen caso a la presidente Claudia Sheinbaum ni a la dirigente nacional de ese partido, María Luisa alcalde. Ambas tuvieron que tragar sapos porque sus instrucciones se las pasaron por el arco del triunfo Andy López Beltrán, Mario Delgado, Ricardo Monreal y Layda Sansores. Sintetizamos.

“Ya que hablamos de ostentación, quien género un enésimo llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a sus correligionarios a mostrar humildad en el ejercicio del servicio público, fue la gobernadora Layda Sansores, de vacaciones en Países Bajos. A los llamados se sumó la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, al decir que los militantes de este partido ‘deben poner el ejemplo’ y dejar a un lado los lujos, aunque tengan la posibilidad de hacer ciertas compras. Pero los morenistas a quienes se alude evitan dar acuse de recibido.”

Aclaramos que en política la expresión “tragar sapos” se utiliza para describir el amargo acto de tener que aceptar lo indeseable. Lo paradójico es que mientras Sheinbaum les pide ser humildes, ellos siguen viviendo en la opulencia. ¿En algún momento le harán caso?