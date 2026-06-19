MENTIROSA CONTUMAZ

Siempre se ha catalogado a los políticos como mentirosos, pero hay que confesar que la señora mandataria les ha ganado a todos. Es la non plus ultra de la mentira y la falsedad…

–“¿Ustedes creen –preguntó intrigoso el bolero don Memín—que algún día la Tía gobernanta deje de decir mentiras? ¿Porque no le ha bastado con presumir de manera recurrente su presunta honestidad, sino que se atribuye méritos que no le corresponden y virtudes que jamás en su vida ha tenido?”

–“Usted me va dispensar querido compadrito, le respondió doña Chela, pero yo siempre he considerado a la política como sinónimo de la mentira y de la falsedad. Desde pequeña siempre he catalogado a los políticos como mentirosos, pero también debo confesar que la señora mandataria les ha ganado a todos. Es la non plus ultra de la mentira y la falsedad” argumentó.

–“Ciertamente que sus dichos le han salido contraproducentes, añadió el poeta Casimiro. Cada palabra, frase o pronunciamiento que sale de su boca, es de inmediato rebatido por cientos y hasta miles de ciudadanos de carne y hueso que opinan en las redes sociales; le han dicho de frente sus verdades, y aunque en muchos casos se ha llegado al insulto, hay que entender que eso es lo que genera por querernos ver la cara con sus mentiras” aseguró.

–“Uno de sus últimos dichos, observó el viejo Julián, es que ella jamás ha tocado un solo peso del Gobierno, para sus viajes y sus lujos, cuando se le ha mostrado públicamente las facturas que le pagó el senado para sus gustos personales; que solamente viaja una vez al año al extranjero para ver a sus nietas, cuanto que su ausencia ha sido permanente durante los primeros cuatro años y medio de su Gobierno. Que deje de mentir porque el pueblo no le cree” aconsejó.

–“Si últimamente no ha salido al extranjero para visitar a su amante legítimo en Guatemala donde era embajador, es porque ya lo despidieron del cargo, y el tipo ya radica en Chiapas en donde cuida sus vastas extensiones donde cultiva café. Pero también ha viajado a Argentina donde la señora tiene al menos una mansión digna de un jeque árabe” aseguró doña Chela.

–“La mentira no es más que una salida ante la impotencia, disertó sabiamente el poeta Casimiro. Se miente como un recurso para salir de un embrollo, problema o conflicto, pero la Tía gobernanta lo usa como un modo de vida, pues solamente así podría ganarse el mínimo de respeto de sus incondicionales. Lo que debería entender ahora que ya se encuentra e el declive de su mandato y de su propia existencia, es que la gente la conoce tal cual es y que nadie se traga sus cuentos y falsedades. Si quiere seguir mintiendo, adelante, pero que sepa de una buena vez que nada gana con eso. La gente no le cree”.

–“Debido a la gran cantidad de mentiras que ha dicho la señora, advirtió doña Chela, estoy preparando un pinocho de oro para entregársela el día que presente su quinto y penúltimo informe de Gobierno. Es lo menos que se merece la mentirosa más contumaz que he conocido en mi vida” resaltó.