POR ENÉSIMA VEZ “EL TONO” ROBA EN UNA CASA, Y COMO LA POLICÍA NO LE HACE NADA PESE A LAS DENUNCIAS

VECINOS HARÍAN JUSTICIA POR MANO PROPIA

San Francisco de Campeche.- Alrededor de las 4:30 de esta mañana de hoy martes, en la calle Gabriel Macín, entre 12 B y 16 de Septiembre de la colonia Granjas, una cámara de vigilancia de una casa grabó el momento en que un sujeto conocido como “El Tono” entra a robar a otra vivienda. Vecinos revelaron que no es la primera vez, pues incluso han denunciado a esa persona, pero las autoridades no le hacen nada, ante lo cual harían justicia con propia mano.



Sin temor alguno, en las imágenes “El Tono” brinca dos veces la reja para ingresar al predio y ver qué podía llevarse de valor. La primera vez metió en bolsas diversos artículos, los dejó pegadas a la barda y se fue, luego regresó para, según él, constatar que nadie lo veía y llevarse lo ajeno, entre lo que había un banco que lo acomoda sobre su cabeza y huye.



Vecinos comentaron que han identificado al responsable, incluso saben que vive en la calle José María Maldonado y lo han denunciado, pero no le hacen nada, ante lo cual ya piensan organizase para hacer justicia con propia mano, pues las autoridades no hacen su trabajo.