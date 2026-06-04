jueves, junio 4, 2026
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USUARIOS DEL KO’OX SIGUEN PADECIENDO FALLAS; CONGRESO EXIGE A ARTEC SOLUCIONES INMEDIATAS

Ante las constantes quejas de usuarios del sistema Ko’ox, el Congreso del Estado aprobó una propuesta impulsada por diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano para fortalecer el derecho a la movilidad y exigir mejoras en el transporte público. Mediante el acuerdo, se exhortó a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) a atender la situación operativa de la cooperativa “José María Morelos y Pavón” y reforzar las acciones que permitan brindar un servicio más eficiente, accesible e incluyente para la población.

La iniciativa reconoce que miles de campechanos dependen diariamente del transporte público para trasladarse a sus centros de trabajo, escuelas, hospitales y otras actividades, por lo que también plantea revisar aspectos relacionados con la accesibilidad, la ubicación de paraderos y las condiciones de igualdad en el acceso al servicio. Con ello, se busca responder a las inconformidades ciudadanas y avanzar hacia un sistema de movilidad más seguro y funcional en la entidad.

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