viernes, junio 19, 2026
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DENUNCIAN MALTRATO, CONSUMO DE ALCOHOL, ROBO DE DONACIONES EN EL ASILO VILLA MERCED

Ciudad del Carmen.- Sorpresa, indignación y preocupación generaron entre ciudadanos de Carmen las imágenes que circulan en redes sociales, donde aparecen personas vinculadas con la operatividad del asilo Villa Merced-Hogar de Ancianos consumiendo bebidas alcohólicas, además de la acusación de presunto maltrato a huéspedes, deficiencias en la alimentación y robo de donaciones.

La denuncia también refiere que las actividades ajenas al objetivo del asilo van en detrimento del descanso y la tranquilidad de los abuelitos, a quienes además exponen a supuestas condiciones inadecuadas relacionadas con la higiene y la atención cotidiana, incluso expone que un inquilino sufrió intoxicación alimentaria.

Quienes hicieron pública la situación señalaron que solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes, para que inspeccionen el inmueble y verifiquen las condiciones de los adultos mayores.

Los denunciantes insistieron en la necesidad de que organismos asistenciales y autoridades competentes revisen el caso, para determinar si hay elementos que ameriten alguna acción legal o administrativa.

Hasta el momento, no hay postura o respuesta de los responsables del asilo, ubicado en la calle 33 número 300, entre 62 y 64 del fraccionamiento Justo Sierra, ante lo cual corresponderá a las instancias competentes esclarecer los hechos.

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