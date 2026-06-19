PIDE SHEINBAUM REGULAR USO DE PLATAFORMAS DIGITALES Y DE LA AI EN HOGARES, ESCUELAS Y CAMPAÑAS ELECTORALES

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo urgió a abrir un debate nacional para regular el uso de pantallas o plataformas digitales y de la inteligencia artificial, pues es mucho el tiempo que niños y jóvenes pasan en ellas, e incluso también incluir las campañas electorales.

La mandataria planteó la necesidad de iniciar una discusión social, para regular el tiempo que las infancias y las juventudes pasan frente a los dispositivos móviles y las plataformas digitales.

Es mucho el tiempo que los niños y jóvenes pasan frente a esos dispositivos, recalcó, y mencionó que la encíclica del Papa habla de eso y de quién las controla, pues es algo privado, y también de regular el uso de la inteligencia artificial, que se usa demasiado para hacer trabajos.

Además, Sheinbaum Pardo consideró indispensable legislar y establecer lineamientos para regular el uso de la inteligencia artificial, para lo cual propuso discutir entre todos los partidos este tema y cómo debe enfrentarse en México. “Hay que entrarle a la discusión, porque es un asunto de todas y todos”, expresó.

Video: Político Mx.