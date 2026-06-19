RECRIMINA LA CETEC AL GOBIERNO DE SHEINBAUM QUE NO ATIENDA DEMANDAS DEL MAGISTERIO

-Hoy llama símbolo de violencia a las manifestaciones, cuando en el pasado hasta AMLO apoyó y aplaudió las protestas de la CNTE

Durante una manifestación en Hopelchén, el representante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Campeche (Cetec), Víctor Madrid Pech, recriminó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum no atienda la demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuando en el pasado que era oposición hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador marchó, apoyó y aplaudió las protestas.

Y cuestionó a la Presidenta: “Dice que atiende y escucha al pueblo, que escucha al pueblo, entonces la pregunta que le hacemos es por qué no resuelve estas demandas centrales de la Coordinadora?, porque el magisterio nacional somos uno de los sectores más grandes del país, y pudiéramos decir tal vez el sindicato más grande de América Latina, por eso nos mantenemos firmes”.

En el 2013, continuó, decían de que la Coordinadora tenía todo el derecho de exigir, de manifestarse para ser escuchada, pero llegamos al 2026 donde ya no tenemos un Gobierno neoliberal, como ellos llaman al PRI y al PAN, pero continúan con ese neoliberalismo y ahora ven las manifestaciones como una confrontación y símbolo de violencia.