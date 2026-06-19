LEY SABINA EXIGE JUSTICIA A MÁS DE UN AÑO DE SEPARACIÓN FORZADA ENTRE SUSAN GÓMEZ E HIJO

Circula en redes.- A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, el colectivo Ley Sabina Campeche hizo un enérgico llamado al juez penal Joel Daniel Baltazar Ávalos para que le haga justicia a Susan Gómez Hernández e hijo A. G. G., quienes, señala, enfrentan separación forzada desde hace más de un año sin que hasta la fecha se garantice la restitución efectiva del niño con su madre.

Además, exigió que Martín “N” sea vinculado a proceso por el delito de sustracción de menores, y que las autoridades actúen con la diligencia, firmeza y responsabilidad que el caso amerita, porque “la justicia tardía también es una forma de injusticia”.

Ley Sabina expuso que el tiempo transcurrido representa días y meses arrebatados al derecho de una madre y de un niño a convivir, crecer y reconstruir el vínculo que les fue violentamente interrumpido, y afirmó que las instituciones tienen la obligación de proteger a la niñez y garantizar el cumplimiento de la ley, no de permitir que el paso del tiempo se convierta en un aliado de la impunidad.

Por último señaló: “Por Susan, por A. G. G., y por todas las madres e infancias que enfrentan situaciones similares, exigimos acciones concretas, verdad, justicia y la restitución inmediata de sus derechos”.