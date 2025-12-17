miércoles, diciembre 17, 2025
Locales

ATROPELLAN Y MATAN A JAGUAR EN EL PERIFÉRICO PABLO GARCÍA

San Francisco de Campeche.- Derivado de un reporte ciudadano, elementos de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana se trasladaron al periférico Pablo García para constatar el hallazgo de un jaguar muerto por atropellamiento.


La notificación fue a través del 911. Luego, los genízaros avisaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profeco), cuyo personal trasladó los restos del ejemplar felino a sus instalaciones para el seguimiento correspondiente.

