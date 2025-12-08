116 NUEVOS CASOS DE OBESIDAD INCREMENTAN A 7 MIL 266 LA CIFRA ACUMULADA DE ESTE AÑO; EN EL 2024 FUERON DETECTADOS 5 MIL 841

De acuerdo con los datos más recientes del sistema epidemiológico, el Estado de Campeche mantiene una tendencia sostenida al alza en el registro de casos de obesidad durante este 2025, al registrar 116 nuevos casos en la última semana, lo que refuerza la necesidad de fortalecer acciones de prevención y atención en salud pública.

En el acumulado del año, Campeche suma 2 mil 607 casos en hombres y 4 mil 659 en mujeres, para un total de 7 mil 266, cifra que refleja un incremento notable ante los 5 mil 841 del 2024.

Es evidente que la incidencia de este mal, que deriva en enfermedades como la diabetes, deja al descubierto que urgen estrategias de salud pública para fomentar buenos hábitos alimenticios y acceso a servicios para detectar problemas y prevenir consecuencias en los pacientes.