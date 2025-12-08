OPINIÓN: “FUEGO AMIGO” EN EL GOBIERNO “CUATROTERO” DE CAMPECHE CONTRA LIZ HERNÁNDEZ ROMERO

Por: Marco Antonio Bazán

El portal digital Visión Sur, medio MATRAQUERO servil al gobierno estatal y que presuntamente dirige Juanite Herrera Real, director de Vinculación de la Unidad de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Campeche y compadre de la gobernadora Layda Sansores intriga, divide y adula al presidente municipal de Carmen Pablo Gutiérrez Lazarus.

Recuerden que cuando Alejandro Moreno Cárdenas fue de los principales comunicadores galardonados.

En su última edición publica:

𝐄𝐃𝐈𝐋 𝐂𝐀𝐑𝐌𝐄𝐋𝐈𝐓𝐀 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐎𝐏 𝐃𝐄 𝐌𝐄𝐉𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐀𝐋𝐂𝐀𝐋𝐃𝐄𝐒

𝐶𝘢𝑟𝘵𝑎 𝑓𝘶𝑒𝘳𝑡𝘦 𝘥𝑒 𝑀𝘰𝑟𝘦𝑛𝘢 𝘦𝑛 𝑟𝘦𝑙𝘦𝑣𝘰 𝘨𝑢𝘣𝑒𝘳𝑛𝘢𝑚𝘦𝑛𝘵𝑎𝘭

El que el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, se mantenga en el top de los mejores alcaldes del país, lo pone en estudios demoscópicos más reciente como el prospecto más aventajado de Morena en el relevo gubernamental de 2027.

Una de las más recientes encuestas de la firma Rubrum, del pasado 19 de noviembre, Gutiérrez Lazarus registra un contundente 60.7 por ciento de apoyo entre los simpatizantes morenistas, cifra que se mantiene estable desde febrero y que lo coloca once meses consecutivos en la cima de la preferencia interna morenista.

Este liderazgo no es casualidad: en el mapa interno del partido guinda, pero nadie logra acercarse a su nivel de respaldo. Con una muestra de 800 entrevistas, el estudio confirma que, entre los aspirantes de Morena, Gutiérrez Lazarus es la figura más competitiva para 2027.

Los principales rivales internos quedan muy por debajo del alcalde carmelita, el senador Aníbal Ostoa Ortega, 16.3 por ciento; la secretaria de Gobierno, Elisa María Hernández Romero, 15.1 por cierto; María Martina Kantún, cinco por ciento y el empresario Armando Constantino Toledo Jamit, 2.9 por ciento.

Con estos resultados se fortalece la tesis de un liderazgo consolidado para el edil carmelita dentro de Morena, teniéndolo como el indiscutible imparable rumbo al relevo gubernamental de Layda Sansores.

Morena arriba de las preferencias

Asimismo, Morena encabeza la intención de voto con 38.7 por ciento; seguido de Movimiento Ciudadano, que obtiene 29.6 por ciento.

Mientras que un 16.5 por ciento de los encuestados se mantiene indeciso, lo que sugiere espacio para movimientos estratégicos y consolidación de candidaturas en el periodo previo a la fecha decisiva.

El dato histórico aporta una capa adicional al análisis, ningún carmelita ha llegado a la gubernatura de Campeche en la era política moderna, después de don Eugenio Echeverría Castellot.

Sin embargo, las tendencias actuales podrían abrir un panorama distinto, con un perfil de arraigo regional que podría favorecer la proyección de Gutiérrez Lazarus desde la capital regional hacia la isla, Ciudad del Carmen, y ampliar su base de respaldo social.

Y ante esto, para Morena, Gutiérrez Lazarus emerge como el aspirante más fuerte de cara a la contienda de 2027, sostenido por una ventaja que ya suma casi un año, y por una lectura favorable a un escenario multipartidista que podría un cambio narrativo político regional en el estado.

¿Qué dirá la Gobernadora sobre el actuar de su compadre?

¿Qué hará Elisa Hernández Romero?

Lo que si es cierto, es que Juanite Herrera Real juega con dos fuegos y saldrá quemado.

