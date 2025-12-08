LAYDA CONFRONTA A LA SOCIEDAD EN VEZ DE RECONCILIARLA Y EN LUGAR DE AVANCES SÓLO HAY LA HUELLA DEL JAGUAR DE LOS MARTES PERO PARA MAL: IVONNE ORTEGA

▪ Conoce poco de Campeche porque mucho de su vida política la pasó fuera y nació en cuna de oro por su papá gobernador, afirma

La diputada federal Ivonne Aracely Ortega Pacheco criticó el desempeño del Gobierno Estatal al señalar que, lejos de dejar avances visibles, “la única huella que existe es la del jaguar de los martes, pero para mal”, lo que atribuyó al poco conocimiento que tiene la gobernadora de lo que es Campeche y los campechanos, pues mucho de su vida política la pasó fuera y tuvo el privilegio de nacer en cuna de oro porque su papá (Carlos Sansores) había sido gobernador.

Del desempeño de Layda Sansores, Ortega Pacheco afirmó que corresponde a la ciudadanía evaluarlo, aunque desde su perspectiva encabeza un Gobierno que confronta a la sociedad en lugar de reconciliarla, y mantiene una postura de enfrentamiento desde el inicio de su gestión.

Además, cuestionó que la Administración de Campeche pretenda solicitar un préstamo de mil millones de pesos a la Federación, cuando anteriormente devolvió recursos por no ejercerlos.

El Estado campechano, aseveró la legisladora federal, enfrenta carencias históricas y recurrir a una deuda de esa magnitud sería irresponsable tanto para la gobernadora como para los diputados locales que la aprueben, especialmente a 2 años de que termine el sexenio, pues ni siquiera se ha definido para qué obras o acciones sería destinado ese dinero, lo que refuerza la falta de planeación.

Ortega Pacheco subrayó que el subejercicio obliga a la devolución del recurso al final del año fiscal, lo que evidencia que no se aprovechó el presupuesto disponible. “Si devolvieron dinero porque no lo usaron, ¿cómo es que ahora les hace falta?”, cuestionó.

De la selección de candidaturas en Campeche, la diputada explicó que Movimiento Ciudadano (MOCI) ha crecido hasta tener representación legislativa en todos los Estados, lo que lo convierte en una fuerza nacional, y todas se definirán por la rentabilidad electoral y el respaldo del Consejo Nacional, con miras a consolidarse como alternativa rumbo al 2030, y afirmó que ningún partido compite solo y que MC en Campeche tiene posibilidades reales de crecimiento, especialmente ante el desgaste del Gobierno Estatal.

Finalmente, aseguró que MOCI no apuesta sólo al voto de castigo contra Morena, sino al sufragio convencido por un proyecto que —afirmó— ya demuestra resultados en Estados como Jalisco y Nuevo León. “El partido buscará consolidarse como opción para 2027 y 2030”, aseveró.