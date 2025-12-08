GASTO EN COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO PRESENTA DUPLICIDAD, DISTORSIÓN, Y UN CRECIMIENTO INJUSTIFICADO: PEDRO ARMENTÍA

▪ DESDE 2022 HAN RECIBIDO MÁS DE 628 MDP, Y AHORA PRETENDEN OBTENER 130 MDP PARA 2026

El diputado de Movimiento Ciudadano, Pedro Armentía López, expuso que el gasto público en Campeche presenta distorsión y duplicidad dentro del área de comunicación social, donde el presupuesto de la Unidad de Comunicación Social y del Sistema de Radio y Televisión de Campeche incrementó sin responder a la realidad económica del estado. Señaló que desde 2021 existen dos estructuras operativas y dos plataformas de difusión que generan duplicidad de funciones, situación que la Ley de Disciplina Financiera obliga a corregir ante el escenario proyectado para 2026. Por ello planteó eliminar la UCS tal como funciona actualmente y regresar al modelo previo a 2022, cuando cada dependencia administraba su propio presupuesto de difusión.

Armentía López recordó que en 2022 todos los recursos se concentraron en una sola bolsa administrada por la UCS, lo que provocó un aumento constante del gasto. Propuso que el capítulo 1000, correspondiente a nómina, migre al Sistema de Radio y Televisión de Campeche para consolidar una sola estrategia estatal de comunicación y generar ajustes presupuestales. Precisó que la UCS ha recibido 256 millones de pesos y TRC 372 millones desde 2022, sumando 628 millones destinados a comunicación. Para 2026 se proyectan 130 millones entre ambas áreas, pero su iniciativa busca que solo 14 millones —nómina— pasen a TRC y se produzca un ahorro de 32 millones de pesos en beneficio de la ciudadanía.