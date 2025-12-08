¡ALERTA MÉDICA! NUEVA CEPA DE LA INFLUENZA ES CONTAGIOSA Y AL SISTEMA INMUNE LE RESULTA DIFÍCIL DETECTARLA PARA COMBATIRLA

Mediante un video en sus redes sociales, Fuerza Informativa Azteca (FIA) alertó sobre la nueva variante de influenza llamada Subclade K, que ya causa preocupación en varios países de América, Europa y Asia, debido a que esta cepa mutada dificulta que el sistema inmune la detecte y la combata.



Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han advertido que su alta transmisibilidad podría aumentar los contagios hasta en 120% durante esta temporada invernal.



Con síntomas similares a los del Covid-19: fiebre, dolor corporal y dificultad para respirar, la vacunación y las pruebas oportunas siguen siendo clave para evitar complicaciones y recibir tratamiento adecuado, aunque la primera estrategia preventiva está disminuyendo, finalizó el reporte de FIA.