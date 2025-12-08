EL SÍMBOLO EN LA ENTRADA DEL RANCHO “LA CHINGADA”, ES UN SÍMBOLO SATÁNICO.

Por: Rodolfo Barradas

Al igual que millones de mexicanos, yo me he preguntado durante años por qué Andrés Manuel López Obrador, MORENA y toda su estructura política han podido hacer prácticamente lo que han querido sin enfrentar consecuencias reales y todos nos preguntamos…Cómo es posible que personajes señalados de vínculos con el crimen organizado como el caso de Adán Augusto López, Rocha, Américo Villarreal, Mario Delgado, solo por mencionar a algunos de una larga lista, jamás hayan sido investigados a fondo y mucho menos llevados ante la justicia?…Por qué existe un sector de la población que defiende a López Obrador y a MORENA con una devoción casi ciega, aún y a pesar del enorme daño que le han hechoal país?

Preguntas para las cuales encontré una explicación que quizá muchos desconocen o que otros prefieren no ver… En la entrada del rancho “La Chingada”, propiedad del propio López Obrador, existe un símbolo cuyo origen ha generado múltiples interpretaciones.

El diseño, visible en fotografías públicas, se ve claramente una variante moderna de la llamada “Cruz de Lucifer” o cruz de Leví, usada en algunas corrientes de ocultismo contemporáneo…Este símbolo, según expertos en iconografía esotérica, no es antiguo ni proviene del satanismo medieval, sino de interpretaciones del siglo XX asociadas a rebeldía contra la autoridad religiosa, corrientes luciferinas que promueven “iluminación individual”, anticristianismo simbólico, grupos modernos de ocultismo.

La figura suele componerse por una cruz superior con un trazo curvo inferior, semejante a una cola o al número cinco, un punto central en la intersección y aunque su presencia en la entrada del rancho ha sido interpretada de distintas maneras, desde simple decoración hasta símbolo personal de veneración a satanas…Lo cierto es que no pasa desapercibida y es precisamente aquí donde surge una reflexión inevitable.

Será esta la razón por la cual la Presidenta Claudia Sheinbaum diga con tanta seguridad que no hay poder humano que la pueda remover del cargo?… Será esta la razón por la que millones de mexicanos actúen como pejezombies creyendo que de verdad Andrés Manuel López Obrador es el mesías esperado?… El poder que permite que MORENA haya hecho todo lo que ha querido sin que absolutamente nadie pueda hacer algo por contrarrestar su poderío?

Las respuestas pudieran ser muchas pero ante el símbolo que estamos viendo nos hace pensar de manera seria y tajante de que de verdad el poder que tiene el Gobierno de la 4T, está controlado por fuerzas que escapan al poder humano, tal y como lo dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum… He dicho.